مارلين مونرو تعود بعد نحو 60 عاما من وفاتها وتجيب على أسئلة محبيها!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر من خلاله النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو في نسختها الرقمية وهي تبتسم وتجيب على أسئلة محبيها.

وبحسب ما أفادت صحف أمريكية فقد تم الكشف عن نسخة مونرو الرقمية في مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا،الجمعة، بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، حيث أطلقت عليه تسمية “ديجيتال مارلين” .

وظهرت “مارلين” في الفيديو الذي اجتاح الشبكات بإطلالتها المألوفة، بعد نحو 60 عامًا على وفاتها، حيث ستقوم بالرد على تساؤلات جمهورها ومحبيها، كما ستتمكن من التعبير عن مختلف المشاعر.

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ونشر موقع “فارايتي” تقرير عن فكرة البرنامج، موضحا أن فكرته تتعلق بإحياء “مارلين” مرة أخرى وأنه يتيح للمعجبين المشاركة في محادثة مع الممثلة الراحلة التي ستجيب على الأسئلة بصوتها وأسلوبها المميزين، وستقوم نسخة الذكاء الاصطناعي بمشاركة المعجبين سرد القصص في تجربة تفاعلية لا تنسى.

يذكر أن، مارلين مونرو توفيت في 4 أوت عام 1962 بعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية ورشحت للعديد من الجوائز العالمية، وتعد أحد أيقونات السينما حول العالم وكانت مشاركتها الأخيرة بفيلم “The Misfits” عام 1961.