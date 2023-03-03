“ماروك غايت”.. البرلمان الأوروبي يتقدم بدعوى قضائية

لمطالبة المخزن بتعويضات مالية عن الإضرار بسمعته

كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن البرلمان الأوروبي يعتزم التقدم بدعوى مدنية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي هزت أركانه والتي ما زالت تكشف المزيد من الوقائع التي تدخل في إطار ما بات يعرف بـ”ماروك غايت”.

وأشارت الصحيفة البلجيكية إلى أن البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، لذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى القضائية، ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان الأوروبي، حيث سينصب نفسه طرفا في أكبر قضية فساد شهدتها هذه الهيئة الأوروبية منذ تأسيسها.

ونقلا عن مصدر في قسم الإعلام بالبرلمان الأوروبي، فإن العملية جارية ويستعد البرلمان الأوروبي لاتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، لكن بحسب نفس المصدر، لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان.

وأشار ذات المصدر إلى أن القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي اتخذ 14 إجراء جديدا لتحصين وحماية نفسه من أي محاولات فساد أخرى، يجيز له طلب تعويضات مالية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعته العالمية وسمعة الدول الأعضاء فيه.