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مارين لوبان في ورطة.. سلسلة فضائح تلاحق مرشحيها للانتخابات الاقليمية

الشروق أونلاين
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مارين لوبان في ورطة.. سلسلة فضائح تلاحق مرشحيها للانتخابات الاقليمية

تُواجه زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان سلسلة فضائح تلاحق مرشحي حزبها للانتخابات الإقليمية بعد انتشار تعليقات غير لائقة حولهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوالت التعليقات السلبية ورصد زلات مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الإقليمية التي ستجرى في جوان الجاري.

ووجد المرشح الرئيسي للتجمع الوطني في منطقة بورغون-فرانش-كونتيه الشرقية نفسه عرضة للانتقادات الشديدة الجمعة بعد أن أطلق نكتة تتعلق بانتحار مزارع.

وذكرت صحيفة ليبراسيون اليسارية أن جوليان أودول المتقدم في استطلاعات الرأي كان قد سأل بشكل ساخر خلال اجتماع للشخصيات الإقليمية عام 2019 ما إذا كان مزارع عُثر عليه مشنوقا في مزرعته قد استخدم حبلا فرنسيا.

وقال أودول وهو عارض أزياء سابق كان قد تولى منصبا في حكومة لوبان في رسالة لوكالة فرانس برس إن “كل شيء يتم إخراجه هو لتشويه سمعته”، دون أن ينفي الاقتباس المنسوب إليه في الصحيفة”.

كما سحب التجمع الوطني دعمه لمرشحة منطقة جيروند الغربية مارتا لونير بعد أن تم الكشف عن منشور سابق لها معاد للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت لونير عام 2015 أنه بعد مصافحة يهودي “يجب عليك التحقق من أنه لا يزال لديك 10 أصابع”، وفقًا للقطات للمنشور نشرتها شخصية محلية في الحزب الاشتراكي.

وتوال رصد سقطات مرشحي ماريان لوبان، حيث تمت إدانة مرشح في منطقة كروز بوسط البلاد هذا الأسبوع بارتكاب أعمال عنف منزلي، وتبين أن مرشحا آخر في أردان سبق وان دين بارتكاب جرائم على أطفال.

وعاقب الحزب مرشحين آخرين على الأقل في الأيام الماضية بسبب تصريحات عنصرية أو معادية للسامية.

وأوقعت سلسلة رصد الزلات لمترشحي اليمين ماريان لوبان في ورطة بعد أن بذلت جهودا لتطهير حزبها منذ أن تولت رئاسته عام 2011 ، وفي مقدمتها طرد والدها جان ماري لوبان بسبب خلاف يتعلق بتصريحاته المعادية للسامية.

وكانت مارين لوبان قد سجلت تقدما تاريخيا في استطلاعات الرأي خلف الرئيس ايمانويل ماكرون قبل 10 أشهر فقط من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

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