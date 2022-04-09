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رياضة

مازار يترشح لرئاسة الفاف

الشروق أونلاين
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مازار يترشح لرئاسة الفاف

أكد رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، مراد مزار، نيته في الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا لشرف الدين عمارة، الذي استقال من منصبه.

مازار قال إن اتصال العديد من الشخصيات به، حفزه على الترشح، وهو يملك برنامجا بإمكانه إعادة الكرة الجزائرية إلى سكة الانتصارت.

يذكر أن مراد مزار، كان قد انتخب رئيسا لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، عقب اجتماع الجمعية العامة المنعقد بجنيف بسويسرا، في شهر فيفري 2020، كما شغل سابقا، ولمدة 7 سنوات كاملة، منصب رئيس الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي.

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