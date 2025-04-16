مازة أغلى لاعب شاب عربيا وإفريقيا

تسيّد الدولي الجزائري إبراهيم مازة لائحة أغلى لاعب عربي وإفريقي، ينتمي إلى فئة أقل من 20 سنة.

ويبلغ صانع الألعاب مازة من العمر 19 سنة، ويرتدي زي نادي هيرتا برلين الألماني، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

وتُقدّر القيمة المالية الحالية للاعب مازة 15.6 مليون أورو، وهو مبلغ التحويلات الأعلى عربيا وإفريقيا، ضمن صنف أقلّ من 20 سنة.

واستنادا إلى أحدث إحصائيات نشرها المركز الدولي للدراسات الرياضية الذي يقع في مدينة نيوشاتل السويسرية، فإن إبراهيم مازة يتموقع ثامنا في جدول الترتيب العالمي.

ويتصدّر اللائحة عالميا، اللاعب الدولي كندري باييز من الإكواتور، متوسط ميدان النادي المحلي إنديبندينتي، بِقيمة مالية قدرها 23.1 مليون أورو. والذي سينتقل في الصيف المقبل إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.