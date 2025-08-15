-- -- -- / -- -- --
رياضة

مازة يتأهّل في أوّل مباراة رسمية مع فريقه الجديد

علي بهلولي
  • 420
  • 0
ح.م
إبراهيم مازة بِالزيّ الأزرق في هذه المباراة.

خاض اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازة مساء الجمعة، أوّل مباراة رسمية بِزيّ ناديه الجديد بايرن ليفركوزن الألماني.

وكان صانع الألعاب مازة (19 سنة) قد ترك مُؤخّرا فريق هيرتا برلين الألماني، وانتقل إلى نادي بايرن ليفركوزن لِمدّة خمسة مواسم.

وفاز نادي بايرن ليفركوزن بِرباعية نظيفة على فريق غروساسباخ من الدرجة الرابعة، وبلغ الدور الـ 16 لِمنافسة كأس ألمانيا للموسم الجديد.

وشارك مازة أساسيا، مُرتديا القميص رقم “30” لِنادي بايرن ليفركوزن، (رقم “10” في هيرتا برلين). واستُبدل في الدقيقة الـ 85.

وطرد حكم الساحة لاعبَين من فريق غروساسباخ في الدقيقتَين الـ 67 (جمع بطاقتَين صفراوَين) والـ 82.

وأوقف حكم الساحة هذه المباراة في الدقيقة الـ 18، بِسبب تهاطل حبّات البَرَدِ (بِتفخيم الباء والرّاء/ التبروري بِالعامّية الجزائرية). قبل أن تُستأنَف بعد نحو 25 دقيقة من ذلك.

وتُجرى فعّاليات الدور المقبل من عمر مسابقة كأس ألمانيا، في الـ 28 والـ 29 من أكتوبر القادم.

هذا ما قاله بوقرة ومدرب غينيا يعتذر

اتحاد العاصمة يفوز وديا على مستقبل الرويسات

“الغراب الأبيض” على خطى زيدان

رجال بوقرة لعبوا بِالنّار وأهدروا نُقطتَين

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي في القفز بالزانة

بوداوي يغيب في آخر لحظة

