“مازلت قادرا على العمل لسنوات أخرى”

فند خبر اعتزاله الملاعب.. المدرب البرتغالي كيروش يؤكد:

لا يفكر البرتغالي كارلوس كيروش البالغ من العمر70 سنة التوقف عن مزاولة مهنة التدريب مثلما أكدته العديد من المصادر الصحفية، حيث أكد أنه لا زال قادرا على العمل في الميادين ويملك رغبة كبيرة في البقاء لسنوات، هذا ما أكده خلال تكريمه في الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس كلية علوم الرياضة والتربية البدنية في جامعة كويمبرا والتي تعتبر أقدم جامعة في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية.

وقال كيروش خلال حفل التكريم الذي نشرته العديد من الصحف البرتغالية: “من المهم أن ننظر ونفكر فيما نود أن يحدث غدًا بدلاً من العيش على الذكريات، في الأسابيع القليلة الماضية، منذ عودتي من قطر، وجدت نفسي أفكر في الذكريات أكثر من الغد ولا أريد البقاء على هذا المستوى”. وأضاف قائلا: “في الوقت الحالي، أحتاج إلى الراحة، لأنني كنت بعيدًا عن البرتغال منذ 24 عامًا”. وأضاف: “في حياتي لم أبق شهرًا واحدا بدون التدريب، وكنت دائمًا انتقل من عقد إلى عقد، وبعد 46 عامًا فإن أخذ إجازة لمدة شهرين أمر جيد أيضًا لعقلي”.

في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، يفترض كارلوس كيروش أنه سيكون قادرًا على تولي المشروع الذي يمنحه أكبر قدر من المتعة: “لم أقرر أبدًا الجزء المالي أو المؤسسي، كنت أقرر دائمًا ما يجذبني أكثر وما أعتقد أنه سيفعله يسعدني ذلك، وسيكون تحدياً كبيراً بالنسبة لي وقدراتي الفنية والفكرية”.

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قد أعتذر لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن تدريب منتخب “الخضر” وخلافة جمال بلماضي، الذي تقرر فسخ عقده على خلفية المشاركة الكارثية لرفقاء القائد رياض محرز في نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار، بسبب تأثره بالشائعات والمغالطات التي انتشرت في بعض الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي حول شخصه، مثل ما قيل حول إصابته بمرض “ألزهايمر” وأن ذلك من أسباب فسخ عقده مع الاتحاد القطري لكرة القدم.