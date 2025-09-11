-- -- -- / -- -- --
ماستانتونو يحطم رقم الأسطورة مارادونا

فرانكو ماستانتونو

أصبح فرانكو ماستانتونو أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأرجنتيني يرتدي القميص رقم 10، وذلك بعمر 18 عاما و23 يوما.

وشارك ماستانتينو ضد الإكوادور، حيث دخل أرضية الميدان بداية من د62، من اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة الأخيرة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وغاب عن المباراة نجم “التانغو” ليونيل ميسي للحصول على قسط من الراحة، وفي ظل غياب ميسي ظهر ماستانتينو بالقميص رقم 10.

وحسب لاعب ريال مدريد أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأرجنتيني يرتدي القميص رقم 10، وذلك بعمر 18 عاما و23 يوما وفق ما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وحطّم ماستانتونو الرقم الذي كان بحوزة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الذي ارتدى هذا القميص الأسطوري لأول مرة مع الأرجنتين وهو بعمر 18 عاما و9 أشهر و3 أيام.

