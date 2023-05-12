-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

“ماسك” يختار امرأة لرئاسة تويتر.. تعرف على المرشحة المحتملة

الشروق أونلاين
  • 11
  • 0
“ماسك” يختار امرأة لرئاسة تويتر.. تعرف على المرشحة المحتملة
أرشيف
ليندا ياكارينو المرشحة المحتملة لرئاسة تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الخميس، تعيين رئيسة جديدة للمنصة، وقال إنها سوف تبدأ عملها في غضون ستة أسابيع دون أن يفصح عن إسمها في تغريدته.

وبعد تغريدة ماسك كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ليندا ياكارينو، التنفيذية في محطة “إن بي سي يونيفيرسال” الأميركية، هي المرشحة الأبرز لوظيفة الرئيس التنفيذي لموقع تويتر.

وذكرت رويترز بعد تغريدة ماسك أن ياكارينو قد تكون “اختياره” لقيادة تويتر، وفقا لمسؤول تنفيذي في “سيليكون فالي” ومدير تنفيذي سابق في هوليوود تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وكانت ياكارينو، كبيرة مسؤولي مبيعات الإعلانات في “إن بي سي”، قد أجرت مقابلة مع ماسك خلال مؤتمر عام بمدينة ميامي الشهر الماضي.

في المؤتمر، شجعت ياكارينو الحضور على الترحيب بـماسك مع التصفيق وأشادت بأخلاقيات العمل التي يتبعها الملياردير.

وانضمت ياكارينو إلى إن بي سي في عام 2011، ونسب إليها الفضل في إدخال عملية مبيعات إعلانات الشبكة إلى المستقبل الرقمي.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تويتر، قد قال الخميس، إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة: “سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر”، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.

مقالات ذات صلة
الجزائر تسعى لفرض المناصفة في منح المشاريع السينمائية وصندوق مشترك لتمويل الأفلام

الجزائر تسعى لفرض المناصفة في منح المشاريع السينمائية وصندوق مشترك لتمويل الأفلام

 المجلس الدولي لكتب اليافعين يدعو إلى تعزيز الحضور العربي

 المجلس الدولي لكتب اليافعين يدعو إلى تعزيز الحضور العربي

تسليم 12.500 بطاقة فنان وتسجيل 184 مهنة فنية

تسليم 12.500 بطاقة فنان وتسجيل 184 مهنة فنية

نجم سينيمائي أب للمرة السابعة في عمر الـ 79

نجم سينيمائي أب للمرة السابعة في عمر الـ 79

جودة مياه الشرب في القارة السمراء.. الجزائر ثانيا

جودة مياه الشرب في القارة السمراء.. الجزائر ثانيا

النعامة: عملية جني البصل.. وفرة في المنتوج رغم قلة المساحات

النعامة: عملية جني البصل.. وفرة في المنتوج رغم قلة المساحات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد