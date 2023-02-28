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ماسك يطرد الموظفة التي كانت تنام في مقر تويتر

الشروق أونلاين
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ماسك يطرد الموظفة التي كانت تنام في مقر تويتر
الأرشيف
الموظفة وهي نائمة في مقر الشركة

قامت شركة تويتر برئاسة إيلون ماسك، بموجة تسريح جديدة،  شملت الموظفة التي توصف بـ”المتفانية”، كونها كانت تنام في مقر العمل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الطرد شمل مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، التي وصفتها بالموظفة المتفانية، علما بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء المدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.

ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها بموقع “تويتر”، حتى ليل الاثنين الثلاثاء، لكنها غردت بكلام يقول ضمنيا إنه جرى تسريحها.

وكتبت أن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير “تويتر”، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.

وكانت كروفورد قد لفتت الأنظار في نوفمبر الماضي، عندما دعمت توجه ماسك الجديد في “تويتر”.

والتقطت صورة لها تظهرها نائمة فوق بطانية على أرضية مكتب “تويتر” في أواخر 2022، بسبب تراكم العمل عليها.

وكتبت على “تويتر”: “عندما يعمل الفريق على مدار الساعة لإنجاز المهام في المواعيد المحددة، فإنك تنام أحيانا في مكان عملك”.

وقال موقع “ذا فيرج” التقني إن عملية التسريح شملت غالبية أعضاء فريق كروفورد، مشيرا إلى أن الأخيرة تولت قيادة مشروعات عديدة بعد استحواذ ماسك على “تويتر”، ومنها مشروع منصة المدفوعات المرتقب في الموقع.

وأضاف الموقع أن تسريح كروفورد ومعظم فريقها ربما يشير إلى أن ماسك يريد إدخال نظام جديد في “تويتر”.

وكان “تويتر” أعلن في وقت سابق، هذا الأسبوع، فصل 200 موظف يشكلون نحو 10 في المئة من قوته العاملة المتبقية.

وبعد موجة التسريح الجديدة، أصبح عدد موظفي “تويتر” أقل من 2000، بعد أن كان فيه نحو 7500 موظف، عندما اشتراه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في أكتوبر الماضي.

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