ماسك يعلن عن زرع أول شريحة في دماغ الإنسان

أعلن رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يوم الأحد، عبر حسابه في منصة “إكس”، عن زرع أول شريحة دماغية في دماغ إنسان، في إطار تجارب شركة “نيورالينك” التي يملكها.

وقال ماسك إن أول مريض يخضع لزراعة الشريحة الدماغية، التي ستحمل اسم “تيليباثي”، يتعافى بشكل جيد. بعد أن أظهرت النتائج الأولية “رصد زيادة في الخلايا العصبية”.

وتمكّن شريحة “نيورالينك” الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم بأجهزة الهاتف أو الحاسوب، عبر التفكير فقط، حسب ما أوضحه ماسك.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، قد منحت الشركة تصريحا لإجراء أول تجربة لاختبار زرع الشريحة في دماغ بشري العام الماضي.

واختبرت هذه الشريحة في وقت سابق على القرود، حيث نجحت في تفسير الإشارات الدماغية للحيوان ونقلها إلى الأجهزة.

فقد تمكّن القرد بعد زرع الشريحة في دماغه، وهي بحجم العملة المعدنية، من لعب لعبة فيديو بدون وحدة تحكم أو لوحة مفاتيح.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024