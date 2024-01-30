-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

ماسك يعلن عن زرع أول شريحة في دماغ الإنسان

الشروق أونلاين
  • 259
  • 0
ماسك يعلن عن زرع أول شريحة في دماغ الإنسان
أرشيف
إيلون ماسك

أعلن رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يوم الأحد، عبر حسابه في منصة “إكس”، عن زرع أول شريحة دماغية في دماغ إنسان، في إطار تجارب شركة “نيورالينك” التي يملكها.

وقال ماسك إن أول مريض يخضع لزراعة الشريحة الدماغية، التي ستحمل اسم “تيليباثي”، يتعافى بشكل جيد. بعد أن أظهرت النتائج الأولية “رصد زيادة في الخلايا العصبية”.

وتمكّن شريحة “نيورالينك” الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم بأجهزة الهاتف أو الحاسوب، عبر التفكير فقط، حسب ما أوضحه ماسك.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، قد منحت الشركة تصريحا لإجراء أول تجربة لاختبار زرع الشريحة في دماغ بشري العام الماضي.

واختبرت هذه الشريحة في وقت سابق على القرود، حيث نجحت في تفسير الإشارات الدماغية للحيوان ونقلها إلى الأجهزة.

فقد تمكّن القرد بعد زرع الشريحة في دماغه، وهي بحجم العملة المعدنية، من لعب لعبة فيديو بدون وحدة تحكم أو لوحة مفاتيح.

مقالات ذات صلة
“من قفزة العز إلى قفزة الخلد”.. استشهاد البطل الفلسطيني صاحب صرخة “ولّعت”

“من قفزة العز إلى قفزة الخلد”.. استشهاد البطل الفلسطيني صاحب صرخة “ولّعت”

الجزائر تفتك المرتبة الأولى عالميا في جائزة “إينرجي غلوبال”

الجزائر تفتك المرتبة الأولى عالميا في جائزة “إينرجي غلوبال”

بسبب مخاطرها.. بريطانيا تسعى لحظر السجائر الإلكترونية

بسبب مخاطرها.. بريطانيا تسعى لحظر السجائر الإلكترونية

ارتفاع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين عام 2023

ارتفاع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين عام 2023

مرادفات العقل في القرآن العظيم

مرادفات العقل في القرآن العظيم

المتوج بجائزة “إنيرجي غلوبال” العالمية يزور الشروق نيوز (صور)

المتوج بجائزة “إنيرجي غلوبال” العالمية يزور الشروق نيوز (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد