ماسك يوافق على تزويد المنظمات الإغاثية في غزة بخدمات “ستارلينك”

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم السبت، إنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من “ستارلينك” لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وأوضح مالك موقع “X” (تويتر سابقا) عبر منصته:” ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة”.

يأتي هذا بعد الإغلاق الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة منذ ليلة أمس، حسبما أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال”.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation. SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023



وقال ماسك في رده على أحد المغردين: “ليس من الواضح من الذي يملك سلطة الوصلات الأرضية في غزة، ولكن نعلم أنه لم تطلب أي محطة توصيلًا في تلك المنطقة”.

وأضاف: “ستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا”.