ماسك يُعلق حسابات صحفيين أمريكيين على تويتر

علقت منصة تويتر حسابات العديد من الصحافيين البارزين في عدد من الصحف الأميركية، من بينهم ريان ماك، الصحافي بنيويورك تايمز، ودوني أوسوليفان عن شبكة سي إن إن، ودرو هارويل عن واشنطن بوست، وغيرهم.

مالك منصة تويتر الجديد، إيلون ماسك، قال في تغريدة على حسابه إن “قواعد حظر نشر المعلومات الشخصية تنطبق على الجميع، بمن فيهم الصحافيين”.

وكالة رويترز أشارت إلى أن تغريدة ماسك متعلقة بحساب ElonJet، الذي يتتبع الطائرة الخاصة للملياردير الأميركي، والذي تم حظره من تويتر مؤخرا حيث غيرت الشركة سياستها بشأن مشاركة الموقع الجغرافي المباشر لأشخاص آخرين أو الروابط لمواقع تشارك هذه المعلومات، ما قد يعرض سلامتهم إلى الخطر. ولم يكتفي ماسك بإغلاق الحساب، لكنه توعد بمقاضاة الطالب الذي كان وراءه.

ماسك غرّد على تويتر، الخميس: “انتقادي طوال اليوم أمر جيد تماما، لكن تحديد موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس جيدا”.

ونشر الملياردير الأميركي استفتاء، الجمعة، يشير لإلغاء الحظر عن الحسابات التي شاركت في تعقب تحركاته، ولم يتضح ما إذا كان جميع الصحافيين الذين تم تعليق حساباتهم قد علقوا أو شاركوا أخبارا حول حساب ElonJet بالفعل.