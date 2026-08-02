ماسيل يفرض ضغطًا إضافيًا على زيدان في حراسة “الخضر”

يُقدم نفسه كأحد أكثر الكوادر جاهزية لمنافسته

افتتح الحارس الجزائري ملفين ماسيل موسمه رفقة ناديه لوزان سبورت بأفضل طريقة ممكنة، بعد ما قاده لتحقيق فوز ثمين خارج القواعد على حساب أف سي بازل بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الدوري السويسري الممتاز. ورغم هدوء المجريات لما يقارب 80 دقيقة، حافظ الحارس صاحب الـ24 عامًا على كامل تركيزه، حيث تدخل باقتدار للتصدي لأخطر محاولات أصحاب الأرض في الأنفاس الأخيرة، ليُبقي على تعادل فريقه قبل أن يخطف زميله فلوران موليه هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، ليخرج ماسيل بأول مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم.

أداء ماسيل المتزن وثبات مستواه ليسا مجرد طفرة عابرة؛ فقد نال الحارس الشاب جائزة الأفضل في مركزه بالدوري السويسري الموسم الماضي، ويتطلع اليوم لتثبيت أقدامه وتأكيد جدارته باللعب في مستويات أعلى.

هذا التألق المستمر من شأنه أن يخلط الأوراق داخل أروقة المنتخب الجزائري، فبعد المستويات المذبذبة التي قدمها لوكا زيدان في المونديال الأخير، بات مركز حراسة المرمى لدى “محاربي الصحراء” محل نقاش مفتوح.

ويُقدم ماسيل نفسه كأحد أكثر الكوادر جاهزية لمنافسة زيدان، لما يتمتع به من هدوء ورزانة وتطور متصاعد. ورغم أسبقية لوكا زيدان بحكم الخبرة الدولية، إلا أن عروض ماسيل القوية في سويسرا قد تجبر الناخب الوطني على منحه فرصة أكبر في التوقفات الدولية القادمة، لتشتعل المنافسة بقوة على القميص رقم واحد في تشكيلة “الخضر”.