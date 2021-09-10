ماشافوهاش.. الأغنية الجزائرية التي لم تنقذ العدالة والتنمية المغربي في الإنتخابات (فيديو)

استعان حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي تلقى صفعة كبيرة في الانتخابات النيابية، بأغنية جزائرية شهيرة (ماشافوهاش) للترويج لما سمي إنجازات في فترة قيادته للحكومة.

وشارك قيادات الحزب ومنهم أمينه العام سعد الدين العثماني، عبر حساباتهم على شبكات التواصل نسخة مغربية لأغنية “ماشافوهاش” في إطار الحملة الإنتخابية بمحتوى يروج لإنجازات الحزب.

لكن هذه الأغنية رغم ما حققته من رواج كبير في الجزائر والمغرب العربي عامة، لم تنقذ حزب العثماني من صفعة وجهها له الشارع بتخطيط من المخزن بعد خدمات 10 سنوات كاملة، مرر من خلالها عبره مشاريع التطبيع وتقنين زراعة المخدرات وقبلها إجهاض انتفاضة الريف.