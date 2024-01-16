ماضون في تصحيح مسار النقابة وإعادة الشرعية للهياكل

الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت لـ"الشروق":

كشف الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت عن الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية التي صارت ملفات إعادة هيكلتها جاهزة لعقد مؤتمراتها، والتي يمنع خلالها على أعضاء لجان التحضير الترشح، مشددا على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ماض في مسعاه لتصحيح مسار المنظمة وإعادة الشرعية لجميع الهياكل، من منطلق أن من يريد التنظيف يجب أن يبدأ بنفسه.

وذكر الأمين العام للتنظيم النقابي الأكبر في البلاد، في تصريح لـ”الشروق”، عقب اجتماع تنظيمي للأمانة الوطنية، عقد الثلاثاء، أن اللقاء عرف تقييما للوضع النظامي داخل المركزية النقابية، والنظر في عديد القضايا الاجتماعية وأيضا النزاعات المطروحة فضلا عن التحضير لحدث نهاية الشهر الجاري، يتعلق بالراحل عبد الحق بن حمودة.

وأوضح تاقجوت أن اللقاء شهد عرضا حول عمليات إعادة الهيكلة التي باشرتها قيادة التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن ملفات عديد الفدراليات صارت تقريبا جاهزة لعقد مؤتمراتها الوطنية، وفي غضون أسبوع أو أسبوعين سيتم تحديد الرزمانة لعقد المؤتمرات تباعا، منها فدرالية الشباب والرياضة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى فدراليات عمال البناء والجمارك والمالية والصناعات الغذائية، وأيضا فدراليات سونلغاز والبترول والغاز والكيمياء والنسيج والجلود.

وشدد المسؤول الأول بالاتحاد على أن كافة مؤتمرات الفدراليات المعنية بإعادة الهيكلة لن يترشح لها أي شخص من تشكيلة لجان التحضير، حماية وحفاظا على مبدأ الحيادية، لأنه من غير الممكن، حسبه، أن يشرف شخص ما على التحضير للمؤتمر وبعدها يكون ضمن قائمة المترشحين، وهذا معناه أنه قام بإعداد مؤتمر لنفسه على المقاس.

وعلق بالقول: “هذا الملف تجاوزناه وصار من الماضي ولم يعد موضوع نقاش داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من يريد أن ينظف المحيط يجب أن يبدأ ببيته أولا”.

وبخصوص الاتحادات الولائية، أكد أمين عام المركزية النقابية أن إعادة الهيكلة تجري على قدم وساق، من خلال تحضير ملفات عديد الولايات على غرار تيزي وزو والشلف وبومرداس وبسكرة، بعد عقد عدد منها على غرار غليزان وعين الدفلى، مضيفا أنه سيتم الأسبوع المقبل تحديد مواعيد عقد المؤتمرات الولائية لأربعة أو خمسة اتحادات وستستمر العملية إلى غاية هيكلة كافة الولايات.

وتمنى تاقجوت أن يواصل الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسعى تصحيح مسار المنظمة النقابية ووضع كافة الهياكل محليا وولائيا ووطنيا على سكة الشرعية، على حد تعبيره، تماشيا مع القوانين السارية لاسميا قانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وقال في هذا الصدد: “نتمنى أن لا نكون قد أخطأنا في مسعانا ونتمنى أن لا نخطئ أيضا وإذا كانت فيه أمور لا بد من إضافتها أو إعادة النظر فيها، فإن الاتحاد العام يمكنه الاجتهاد والنقاش”.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة فدراليات وطنية واتحادات ولائية تململا ما أدى إلى تأخر موعد عقد بعض المؤتمرات، على غرار اتحادات الجلفة والأغواط وغرداية إضافة إلى فدرالية الصحة.