ماغدالينا أندرسون.. أول رئيسة حكومة بالسويد تستقيل بعد 24 ساعة من تعيينها
قدمت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون استقالتها بعد 24 ساعة على تعيينها من قبل البرلمان، بعد فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب “الخضر” من الائتلاف الحكومي.
وكانت ماغدالينا أندرسون، أول امرأة تترأس حكومة السويد بعد تصويت البرلمان عليها، وهي سابقة في تاريخ البلاد.
صحيح!
أندرسون هي أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ السويد 🇸🇪
— السويد (@Sweden_AR) November 24, 2021
وبعد أيام من المفاوضات الصعبة، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية، حصلت زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على الدعم الذي تحتاجه في البرلمان صباح الأربعاء، لتُنصب رئيسة للحكومة.
بدءاً من اليوم أصبحت ماغدالينا أندرسون، رئيسة وزراء #السويد @SwedishPM كما أنها تولت أيضًا زعامة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين خلفًا لرئيس الحزب ورئيس الوزراء الأسبق ستيفان لوفين.
ماغدالينا أندرسون هي أول رئيسة وزراء سويدية وسبقها في المنصب ذاته 33 رجلاً. pic.twitter.com/eKF31lhF5a
— السويد (@Sweden_AR) November 24, 2021
كانت أندرسون وزيرة المالية في حكومة رئيس الوزراء المستقيل ستيفان لوفين، وخلفته بأغلبية 117 صوتًا مؤيدًا و174 صوتًا معارضًا وامتناع 57 نائبًا عن التصويت.
وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.
وما هي المشكلة في ذلك؟ لا تنسى أن البرلمان السويدي المكون من 349 عضو من الرجال والنساء هو من صوّت اليوم . ماغدلينا هي زوجة وأم لطفلين وشغلت منصب وزيرة المالية لمدة 8 سنوات قبل أن تصبح رئيسة وزراء #السويد.
— السويد (@Sweden_AR) November 24, 2021
واستقال لوفين مطلع نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين ورئيس الوزراء، في خطوة متوقعة هدفها منح الشخصية التي ستخلفه وقتا كافيا للاستعداد لانتخابات سبتمبر 2022 العامة.
وحصلت أندرسون على دعم حزب اليسار، بعد التوصل إلى اتفاق مساء الثلاثاء يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية.
وطلبت أندرسون الأسبوع الماضي مزيدا من الوقت لتأمين دعم حزب اليسار بعد أن وصلت المحادثات المكثفة إلى طريق مسدود حينها.
وعلى الرغم من تقدم السويد في مجال المساواة بين الجنسين إلا أنه لم يسبق أن تولت امرأة رئاسة الوزراء فيها على عكس جميع بلدان الشمال الأوروبية الأخرى.
وبعد قرن من نيل المرأة حق التصويت في السويد، تخلف ماغدالينا أندرسون 33 رجلاً شغلوا هذا المنصب منذ عام 1876.
بمجرد تعيينها في روزنباد، مقر الحكومة، فإن التحدي الكبير الذي يواجهها هو إبقاء الاشتراكيين الديموقراطيين في السلطة في سبتمبر المقبل.