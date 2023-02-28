ماكرون بشأن قضية بوراوي: تلقيت ضربة ولكن سأواصل العمل الذي بدأته

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، أنه تلقى ضربة ليست بالجديدة بشأن العلاقات مع الجزائر، في تعليقه على قضية تهريب أميرة بوراوي نحو فرنسا عبر تونس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي حول إستراتيجية في إفريقيا،”هناك جدل بعد عودة فرونكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وهناك أشياء كثيرة قيلت، وأعتقد أن أناسا كثيرين لديهم مصلحة أن ما نقوم به مع الجزائر منذ عدة سنوات لا ينجح”.

وتابع: رسالتي واضحة.. سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة، ولكن يجب مواصلة العمل.. لقد قمنا بعمل كبير في المجالين الإقتصادي والعسكري وحول ملف الذاكرة وغيرها.

كما أكد في نفس السياق “أنا متيقن من صداقة وإرادة وانخراط الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، ومتأكد أننا سنواصل تسجيل تقدم في علاقات بلدينا”.

وأضاف ماكرون :”هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته”، متابعا: “هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر”.

وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فيفري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى “إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية”.

وجاء في هذا المقال، تعقيبا على حادثة إجلاء الفرانكو الجزائرية المتابعة قضائيا أميرة بوراوي من تونس: “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.

وفي 8 فيفري، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا “للتشاور”. على خلفية حادثة بوراوي.

كما أصدرت الجزائر في نفس السياق، “مذكرة احتجاج رسمية” إلى باريس، على “عملية الإجلاء السرية وغير القانونية التي قام بها موظفون دبلوماسيون وقنصليون وأمنيون تابعين للدولة الفرنسية”.