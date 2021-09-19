ماكرون: بوتفليقة”شخصية كبيرة” و”شريك لفرنسا” لعقدين

وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة بأنه “شخصية كبيرة” في الجزائر المعاصرة و”شريك لفرنسا” خلال أعوامه العشرين في الحكم.

ووجه الرئيس الفرنسي في بيان أصدره الإليزيه، الأحد، تزامنا مع إقامة مراسيم جنازة الرئيس السابق بوتفليقة “تعازيه الى الشعب الجزائري”، مؤكدا أنه يبقى “ملتزما بتطوير العلاقات الوثيقة من التقدير والصداقة بين الشعب الفرنسي والشعب الجزائري”.

وأضاف ماكرون “مع رحيل عبد العزيز بوتفليقة تنطفئ شخصية كبيرة في التاريخ المعاصر للجزائر، لا يمكن فصل حياته عن هذا التاريخ”.

وأكد ماكرون أن الرئيس الراحل “شارك في النضال من أجل استقلال الجزائر، ثم جسد السياسة الخارجية الطموحة للجزائر، وبعدما أصبح رئيسا للدولة كان عبد العزيز بوتفليقة شريكا أساسيا لفرنسا التي أراد أن يقيم علاقة جديدة معها”.

وكان ماكرون التقى بوتفليقة إبان رئاسته خلال زيارة رسمية قام بها للجزائر في ديسمبر 2017.