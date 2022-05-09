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ماكرون تذكّر ضحايا النازية ونسي فظائع 8 ماي 1945 بالجزائر

الشروق أونلاين
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ماكرون تذكّر ضحايا النازية ونسي فظائع 8 ماي 1945 بالجزائر
أرشيف
إيمانويل ماكرون

تمثّل ذكرى 8 ماي 1945 بالنسبة لإيمانويل ماكرون، تاريخ تحرّر أوروبا من الفاشية. لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي يتناسى ما ارتكبته بلاده في ذات التاريخ ضدّ الشعب الجزائري.

ماكرون نشر مساء الأحد تغريدة على تويتر يقول فيها: “في 8 ماي 1945، تحرّرت أوروبا من الفاشية، ومن مآس إنسانية فظيعة”.

ومن دون أن يشير إلى فظاعة ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية بتاريخ 8 ماي 1945، ضدّ عشرات الآلاف من المتظاهرين المدنيين في الجزائر. قارن ماكرون أحداث الأربعينات بالأزمة الأوكرانية.

وتابع الرئيس الفرنسي في تغريدته:”بعد 77 عاما، أصبح السلام في قارّتنا على المحّك. بسبب روسيا، التي قرّرت أن تعتدي وتغزو بلدا مستقلا هو أوكرانيا”.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي، إنّ ما عرفه الجزائريون في ذلك التاريخ “يشهد على مجازر بشعة، لا يمكن أن يطويها النسيان”.

وأضاف:”ستظل (ذكرى 8 ماي) محفورة بمآسيها الـمروعة في الذاكرة الوطنية، وفي المرجعية التاريخية التي أسس لها نضال شعبنا الأبي ضد ظلم الاستعمار”.

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