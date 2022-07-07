ماكرون: سأزور الجزائر قريبا

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة تهنئة بعثها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ستينية الاستقلال إنه سيزور الجزائر قريبا.

وجاء في برقية الرئيس الفرنسي: “السيد الرئيس وصديقي العزيز، يسعدني في هذا الخامس من جويلية 2022 والجزائر تحيي ذكرى استقلالها الـ 60 أن أوجه، باسم فرنسا وأصالة عن نفسي، لكم و للجزائر وشعبها رسالة صداقة وتضامن مشفوعة بأصدق التهاني لبلادكم”.

وأضاف قائلا: “كما أتطلع، تلبية لدعوتكم، إلى زيارة الجزائر قريبا لنطلق سويا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا.

“كما اتمنى ان ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة وادراجه في اجندة مشتركة”.

واختتم الرئيس الفرنسي برقيته، “وإذ أجدد لكم، بمناسبة عيد الاستقلال، باسم فرنسا عبارات الصداقة لكم شخصيا وللجزائر وشعبها، تقبلوا السيد الرئيس بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير”.