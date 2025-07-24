ماكرون: سأعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

في شهر سبتمبر المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس، إنه سيعلن اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل.

وجاء في منشور على صفحة ماكرون الرسمية في فيسبوك:”وفاء لالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين”.

“وسأعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر المقبل”، يضيف الرئيس الفرنسي. مؤكدا أن “الضرورة الملحة اليوم، هي وقف الحرب في غزة، وإنقاذ السكان المدنيين”.

13 دولة أوروبية اعترفت بدولة فلسطين

وفي جوان 2024، أصبحت سلوفينيا رابع دولة أوروبية تعلن اعترافها بفلسطين، خلال أسبوع واحد. بعد كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا.

وبعد التحاق إسبانيا وإرلندا والنرويج وسلوفينيا، ارتفع تعداد الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين إلى 13 دولة.

حيث تحظى الدولة الفلسطينية، منذ إعلان قيامها بالجزائر عام 1988، باعتراف كلّ من بولندا، التشيك، رومانيا، بلغاريا، المجر، سلوفاكيا، قبرص، ومالطا. ثم السويد في عام 2014.

مساع فلسطينية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.

وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة. باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.

وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.