-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ستّينية الاستقلال: الرئيس تبون يشرف على انطلاق الاستعراض العسكري (مباشر)
الجزائر

ماكرون: سأواصل مسار الاعتراف بحقيقة الحقبة الاستعمارية للجزائر

الشروق أونلاين
  • 1098
  • 0
ماكرون: سأواصل مسار الاعتراف بحقيقة الحقبة الاستعمارية للجزائر
ح.م
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين إنه ملتزم بمواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة حول الحقبة الاستعمارية للجزائر، من أجل إقامة مصالحة بين ذاكرتي الشعبين.

وأكد بيان للرئاسة الفرنسية إن ماكرون أرسل إلى الرئيس تبون تهنئة بمناسبة الذكرى الستين للإستقلال أكد فيها “التزامه مواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي”.

وأوضح “الذكرى الستّين لاستقلال الجزائر، في 5 جويلية 2022، تشكّل فرصة لرئيس الجمهورية لكي يرسل إلى الرئيس تبّون رسالة يعبّر فيها عن تمنياته للشعب الجزائري ويبدي أمله بمواصلة تعزيز العلاقات القوية أصلاً بين فرنسا والجزائر”.

مقالات ذات صلة
الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

اتحاد الشغل التونسي يشارك في احتفالات ستينية الاستقلال

اتحاد الشغل التونسي يشارك في احتفالات ستينية الاستقلال

3 قتلى في حادث مرور خطير بقالمة

3 قتلى في حادث مرور خطير بقالمة

البترول الأخضر أمل الجزائريين الجديد

البترول الأخضر أمل الجزائريين الجديد

غوتيريش يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات الدولية

غوتيريش يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات الدولية

حوادث السير!

حوادث السير!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد