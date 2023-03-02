ماكرون: عقد إفريقيا الفرنسية “انتهى” (فيديو)

أقرّ رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يوم الخميس من عاصمة الغابون ليبرفيل، بأن “عهد إفريقيا الفرنسية قد انتهى”.

جاء ذلك في تصريح الرئيس الفرنسي لدى لقائه مع أفراد جالية بلاده في الغابون، التي يزورها في مستهلّ جولة إفريقية.

وقال ماكرون في معرض حديثه:”فرنسا لا تبدي أي رغبة في العودة إلى سياساتها السابقة بالتدخل في إفريقيا”. مضيفا:”عهد إفريقيا الفرنسية انتهى”.

وشرع ماكرون هذا الخميس في جولة إفريقية تشمل إلى جانب الغابون كلّ من أنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.