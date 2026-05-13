ماكرون وبريجيت.. صحافي فرنسي يكشف كواليس “صفعة الطائرة”

كشف صحافي فرنسي كواليس “صفعة الطائرة” المثيرة، عندما أقدمت بريجيت على تأديب زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، في حادثة أثارت جدلا واسعا العام الماضي.

وفي تصريحات إذاعية أدلى بها الصحافي فلوريان تارديف، مؤلف كتاب “ثنائي شبه مثالي”، أكد أن الرواية الرسمية التي قدمها قصر الإليزيه في ربيع 2025، والتي وصفت ما جرى داخل الطائرة الرئاسية أثناء هبوطها في فيتنام بأنه “مزاح بين زوجين”، لم تكن دقيقة بالكامل.

وأوضح تارديف، خلال مقابلة على إذاعة RTL، أن سبب الخلاف يعود إلى اكتشاف بريجيت وجود علاقة “أفلاطونية” بين ماكرون والممثلة الفرنسية الإيرانية غولشيفته فرهاني، مشيراً إلى أن السيدة الأولى اطلعت على رسالة أرسلها الرئيس الفرنسي إلى الممثلة عبّر فيها عن إعجابه الكبير بجمالها، ما تسبب في حالة غضب وتوتر بين الزوجين.

وبحسب ما أورده الصحافي، فإن العلاقة لم تتجاوز حدود المراسلات الشخصية، إلا أن الرسائل المتبادلة خلقت أجواء مشحونة داخل الحياة الزوجية للرئيس الفرنسي، وانتهت بالمشادة الشهيرة التي جرى توثيقها داخل الطائرة الرئاسية في مطار هانوي.

كما أكد تارديف، المعروف بمتابعته الدقيقة لأخبار ماكرون منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2017، أن المعلومات الواردة في كتابه تستند إلى مصادر وصفها بالموثوقة، مضيفاً أن الإليزيه ندم لاحقاً على طريقة تعاطيه الإعلامي مع الحادثة، لأن البيان الرسمي لم يكن واضحاً بما يكفي.

وتُعد غولشيفته فرهاني من أبرز الممثلات الإيرانيات المقيمات في فرنسا، بعدما غادرت إيران عام 2007، وشاركت في أعمال سينمائية معروفة، من بينها عن إيلي للمخرج أصغر فرهادي، وفيلم باترسون للمخرج جيم جارموش، إضافة إلى فيلم “قراءة لوليتا في طهران” الصادر عام 2024.

وكان مقطع “الصفعة” قد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستُخدم بكثافة من قبل معارضي الرئيس الفرنسي، كما دخل على خط الجدل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سخر من الواقعة في مقطع فيديو نُشر لفترة وجيزة عبر قناة البيت الأبيض على يوتيوب، قائلاً إن ماكرون “ما زال يتعافى من الضربة التي تلقاها”، قبل أن يرد الرئيس الفرنسي واصفاً تلك التصريحات بأنها “غير لائقة”.