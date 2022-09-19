انتقدت الصحافة البريطانية، حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بأحذية رياضية في عزاء الملكة إليزابيث الثانية.

ورصدت أعين الكاميرات الرئيس ماكرون، حين وصوله إلى بريطانيا مرتديا سترة زرقاء داكنة وبنطلونا رماديا، وحذاء رياضيا أسودا.

ورافق ماكرون لآداء واجب العزاء للعائلة الملكية، وإلقاء النظرة الأخيرة على الملكلة الراحلة، زوجته بريجيت التي كانت ترتدي أزياء مماثلة.

وقالت التقارير الإخبارية إنه من العيب والعار الحضور إلى جنازة الملكة بأزياء رياضية وكان الأولى الحرص على المظهر الرسمي.

وتداول نشطاء بكثير من الاستياء صور الرئيس الفرنسي وزوجته وهما يتجولان في وسط لندن بذاك المظهر المستفز على حسب وصفهم.

ووصل ماكرون وبعض رؤساء العالم إلى قصر وستمنستر، الأحد، 18 سبتمبر للمشاركة في مراسم دفن الملكة البريطانية التي توفيت يوم 08 سبتمبر عن عمر 96 عاما.