ماكرون وزوجته بأحذية رياضية في عزاء الملكة إليزابيث الثانية!
انتقدت الصحافة البريطانية، حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بأحذية رياضية في عزاء الملكة إليزابيث الثانية.
ورصدت أعين الكاميرات الرئيس ماكرون، حين وصوله إلى بريطانيا مرتديا سترة زرقاء داكنة وبنطلونا رماديا، وحذاء رياضيا أسودا.
Funérailles d’Elizabeth II: les images d’Emmanuel Macron en basket déplaisent aux médias anglais pic.twitter.com/Kfv7aYWldu
— BFMTV (@BFMTV) September 19, 2022
ورافق ماكرون لآداء واجب العزاء للعائلة الملكية، وإلقاء النظرة الأخيرة على الملكلة الراحلة، زوجته بريجيت التي كانت ترتدي أزياء مماثلة.
وقالت التقارير الإخبارية إنه من العيب والعار الحضور إلى جنازة الملكة بأزياء رياضية وكان الأولى الحرص على المظهر الرسمي.
وتداول نشطاء بكثير من الاستياء صور الرئيس الفرنسي وزوجته وهما يتجولان في وسط لندن بذاك المظهر المستفز على حسب وصفهم.
C’est un enterrement et non une soirée au VIP Room Night Club… 😡
Reine Élisabeth 2, toutes nos excuses 🙏🏾 pic.twitter.com/giNa4J03EN
— Verlaine (@__Verlaine__) September 18, 2022
ووصل ماكرون وبعض رؤساء العالم إلى قصر وستمنستر، الأحد، 18 سبتمبر للمشاركة في مراسم دفن الملكة البريطانية التي توفيت يوم 08 سبتمبر عن عمر 96 عاما.
Il paraît que je cherche la polémique avec le tweet ci-dessus, pire qu’il s’agit d’une fake-news, désolé mais voici la vidéo d’Emmanuel Macron arrivant ce jour à Westminster Hall pour se recueillir devant le cercueil d’Elizabeth II, je n’ai rien inventé.
Merci
😡 pic.twitter.com/vXfQA6Du3h
— Verlaine (@__Verlaine__) September 18, 2022