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ماكرون ولوبان يصعدان إلى الدور الثاني من رئاسيات فرنسا

الشروق أونلاين
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ماكرون ولوبان يصعدان إلى الدور الثاني من رئاسيات فرنسا

صعد الرئيس الفرنسي الحالي المرشح لولاية ثانية، إيمانويل ماكرون ومرشحة “التجمع الوطني” اليمينية مارين لوبان، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وبحلول الساعة 20.00 بحسب التوقيت المحلي، انتهت عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 12 مرشحاً.

وبحسب وكالة ” France Info” الحكومية في فرنسا، تشير الاستطلاعات حول نتائج الاقتراع، أنه لم يحصل أحد من المرشحين على النصاب القانوني اللازم من أجل الفوز برئاسة البلاد، والمحدد بـ 50 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع ذاته، تصدر ماكرون الجولة الأولى بنيله 28.1 بالمئة من إجمالي الأصوات، فيما حصدت لوبان 23.3 بالمئة منها.

ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أبريل/ نيسان الجاري.

وستصدر النتائج الرسمية للجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية، من قبل المحكمة الدستورية العليا، في 13 أبريل الجاري.

وكان ماكرون ولوبان قد تنافسا أيضاً في رئاسيات عام 2017، التي فاز بها ماكرون بحصوله على 66.1 بالمئة من إجمالي الأصوات.

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