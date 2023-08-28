ماكرون يؤكد: سفير فرنسا في النيجر لا يزال في منصبه (فيديو)

رغم إعلانه شخصا غير مرغوب فيه..

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، أن سفير فرنسا لدى النيجر، لا يزال في منصبه، على الرغم من انتهاء المهلة التي منحها له المجلس العسكري الحاكم، لمغادرة البلاد.

وقال ماكرون في لقاء مع سفراء الدول الأجنبية في فرنسا:”لقد واجه الدبلوماسيون الفرنسيون في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان”.

قبل أن يضيف:”سواء في السودان، أو في النيجر في هذه اللحظة بالذات. وأحيي زميلكم وزملائكم الذين يتابعون هذا اللقاء من أماكن عملهم”. في إشارة إلى السفير الفرنسي في نيامي.

EN DIRECT | Conférence des Ambassadrices et des Ambassadeurs. Suivez le discours du Président @EmmanuelMacron: https://t.co/GO6Q4QWwLK — Élysée (@Elysee) August 28, 2023

وانتهت مساء الأحد، المهلة التي منحتها السلطات الحاكمة في النيجر لسفير فرنسا سيلفان إيتي من أجل مغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المعيّنة عقب انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم، قد أمهلت السفير الفرنسي في 25 أوت الجاري، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في نيامي، بعد نهاية المهلة، ورفض فرنسا الاعتراف بقرار قادة الانقلاب في النيجر.

ونفى المجلس العسكري يوم السبت، ما تداولته وسائل إعلام حول إمهال سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وذكر المجلس في بيان أن ما تمّ تداوله عن اعتبار السفراء المذكورين أشخاصا غير مرغوب فيهم بالنيجر “لا يعكس الحقيقة”. مؤكدا في نفس الوقت اتخاذ نفس الإجراء تجاه سفير فرنسا سيفلان إيتي.

ويتعهّد المجلس العسكري في النيجر بالانتقال إلى الحكم المدني في البلاد في مدة أقصاها 3 سنوات. وهو ما ترفضه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

وتصرّ “إيكواس” التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، على استمرار الرئيس المنتخب محمد بازوم في منصبه، كرئيس دستوري للبلاد.