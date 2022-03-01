ماكرون يتصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات الفرنسية ولوبان الثانية

أظهرت آخر نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون يبقى المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات أفريل القادم، تليه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وحسب نتائج الاستطلاعات التي نشرتها وسائل اعلام فرنسية فلا يزال إيمانويل ماكرون يحتل الصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 25٪، تليه مارين لوبان في المركز الثاي بنسبة 17٪، فإريك زيمور بنسبة 14٪ في المركز الثالث.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجري يومي الأحد والاثنين ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا فقد حصل ماكرون على نصف نقطة إضافية في نوايا التصويت، في حين خسرت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان نقطة واحدة من النقاط الثلاث التي فازت بها في الأسبوع السابق.

وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه في فرنسا أن الفجوة اتسعت بين إيمانويل ماكرون (57.5٪ ، +2) ومارين لوبان (42.5٪ ، -2)، وإلى حد بعيد ضد إريك زمور (65.5٪ مقابل 35.5٪).

وأشارت التقارير إلى أن الاستطلاع أُجري وفقًا لطريقة الكوتا، مع عينة من 1431 شخصًا يمثلون سكان البر الرئيسي لفرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، من بينهم 1330 مسجلين في القوائم الانتخابية، حيث يعد هامش الخطأ بين 1 و2.6 نقطة.