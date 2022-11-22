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ماكرون يتعرض لصفعة جديدة من امراة.. ما حقيقة الفيديو المتداول

الشروق أونلاين
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ماكرون يتعرض لصفعة جديدة من امراة.. ما حقيقة الفيديو المتداول
ح.م
صورة تعبيرية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مقطع فيديو قالت إنه يظهر تهجّم سيدة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفعه أثناء قيامه بجولة في العاصمة الفرنسية باريس حديثاً. فما حقيقته؟

ويُظهر الفيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يضع كمامة سوداء مرافقاً برجال أمن، وأمامه مجموعة من الأشخاص يفصل بينهما سياج حديدي، ليقوم أحدهم بضربه على وجهه.

وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر “صفعة أخرى” يتلقّاها الرئيس الفرنسي من سيّدة في باريس، في إشارة إلى صفعة سابقة تعرّض لها ماكرون خلال مصافحته لمواطنين فرنسيين.

لكن الفيديو قديم، ولا يظهر صفعة جديدة للرئيس الفرنسي، بل هو يوثّق الاعتداء السابق نفسه.

فقد أمكن البحث عنه باستعمال كلمات مفتاحيّة مثل “صفعة ماكرون” من العثور على نسخ مصوّرة من زوايا مختلفة منشورة شهر جوان من العام الماضي، على وسائل إعلام فرنسيّة.

ويمكن ملاحظة التّطابق في ملابس الرئيس الفرنسيّ بين المقطعين، ولون ملابس منفذ الاعتداء (الأخضر الداكن)، بالإضافة لسماع نفس العبارة التي نطق بها “À bas la macronie” أي “تسقط الماكرونية”.

وآنذاك، قام شاب يبلغ 28 سنة بتوجيه صفعة للرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون خلال زيارة له لمنطقة تان ليرميتاج جنوب شرقيّ فرنسا.

وواجه الشاب تهمة “التّعنيف المقصود لشخصية ذات سلطة عمومية”، حوكم على إثرها بالسجن 18 شهراً سجناً، 14 منها مع وقف التنفيذ.

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