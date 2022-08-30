ماكرون يحتفي بـ”الصداقة” مع الجزائر في مقطع فيديو !

ساعات بعد مغادرته للجزائر عقب زيارة رسمية دامت 3 أيام، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، جمّع فيه لقطات من محطات مختلفة للزيارة.

ويظهر في الفيديو الذي أرفقه ماكرون بتعليق باللغة العربية قال فيه:”عاشت الصداقة بين الجزائر وفرنسا”، مشاهد من الندوة الصحفية المشتركة التي أجراها مع الرئيس تبون، وأخرى من جولته في حرم جامع الجزائر، ومقبرة اليهود بالعاصمة، وفي مدينة وهران أيضا.