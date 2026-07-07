ماكرون يدخل على الخط ويدعم مبابي… والقضية تأخذ أبعادا سياسية

بعد التصريحات العنصرية لسيناتور باراغوايانية

أثارت تصريحات عنصرية أدلت بها سيناتور باراغوايانية ضد كيليان مبابي، الاثنين، موجةً من الاستنكار، حيث عبَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لقائد “الديكة” في حين عدّتها حكومة باراغواي منافية للقيم والمبادئ التي تُلهم كرامة الإنسان.

وشنَّت السيناتور سيليست أماريلا هجوماً عنيفاً على مبابي بعد خسارة منتخب بلادها أمام فرنسا 0 – 1، السبت المنصرم، في ثُمن نهائي كأس العالم، عقب مباراة صعبة تخللتها أخطاء كثيرة وتصرفات منافية للروح الرياضية من جانب الباراغوايانيِّين.

وتمكَّن المنتخب الفرنسي في نهاية المطاف من الفوز والتأهل إلى رُبع النهائي بفضل ركلة جزاء سجَّلها مبابي في الشوط الثاني.

وكتبت النائبة المعارِضة في مجلس الشيوخ الباراغواياني على منصة “إكس”: “هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة. بدلاً من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافة سمع بهم في حياته هي الشمبانزي”.

وأضافت في منشور آخر على المنصة نفسها: “كاميروني، نتاج الاستعمار، يحاول يائساً التظاهر بأنَّه فرنسي، ناقم، حديث الثراء، متغطرس وقبيح. كان متوتراً ومرعوباً طوال المباراة، تماما مثل فريقه بأكمله، لم يتمكَّنوا حتى من تسجيل هدف واحد، وفازوا بضربة حظ”.

وأثارت هذه التصريحات المقززة غضب نجم المنتخب الفرنسي الذي وصف السيناتور على “إكس” بأنَّها “حقيرة… وغير جديرة بمنصبها”.

وأضاف مهاجم ريال مدريد الاسباني: “أنتِ لا تمثلين باراغواي، البلد الذي أظهر شغفاً وشرفاً طوال البطولة. بسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم بأسره المسيرة والجهود التاريخية التي قدَّمها لاعبوكم خلال هذه النسخة من كأس العالم، ولم يتبقَّ منها سوى امرأة غير كفؤة تسيء إلى سمعة بلدها”. وتابع: “لن أسمح أبداً لأمثالك بنشر كراهيتهم وعنصريتهم في جميع أنحاء العالم”.

كما سارعت أعلى السلطات في البلدين إلى التفاعل، فقدَّم ماكرون دعمه لهداف المنتخب الفرنسي التاريخي (63 هدفاً في 103 مباريات دولية)، مندِّداً بما وصفه بـ الهجمات العنصرية.

وأفاد بيانا لقصر الإليزيه بأن “الرئيس الباراغواياني كتب إلى الرئيس الفرنسي في هذا الصدد، مديناً التصريحات التي تمَّ الإدلاء بها، كما فعلت وزارة الخارجية الباراغوايانية”.

وسارعت حكومة باراغواي بدورها إلى التنصل من تصريحات سيليست أماريلا، معتبرة أنها “منافية للقيم والمبادئ التي يقوم عليها التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان”.

وأضافت أن هذه التصريحات تندرج حصراً ضمن مسؤوليتها الفردية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية باراغواي، ولا الشعب الباراغواياني.

من جهته، ندَّد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان بتصريحات “بشعة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنَّه بصدد إحالة القضية إلى النيابة العامة بغرض الملاحقة القضائية.

كما أدان الكثر من المسؤولين السياسيين الفرنسيين تصريحات السيناتور الباراغوايانية، من بينهم مرشحان للانتخابات الرئاسية لعام 2027، هما غابريال أتال (حزب النهضة) وجان-لوك ميلانشون (فرنسا الأبية).