ماكرون يرغب والرّيال يرفض.. مبابي يردّ

ردّ نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، الثلاثاء، على سؤال حول مشاركته في الألعاب الأولمبية 2024 من عدمها.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المقبلَين.

وقال المهاجم مبابي في تصريحات لِإذاعة “آر آم سي”، الثلاثاء: “الأمر ليس بِيدي. مهما كان القرار الأخير سأكون سعيدا. الألعاب الأولمبية ستُقام فعّالياتها بِحضوري أو بِغيابي. آمل أن نُظهر أن فرنسا دولة رياضية مُنفتحة على العالم”.

ويضغط رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون من أجل حضور مبابي وخوضه الأولمبياد، فيما لا تُفضّل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أن يُشارك المهاجم الأسمر في هذه المنافسة. عِلما أن مبابي أكّد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية جوان المقبل، ويُرجّح بِقوّة أن ينضمّ إلى الرّيال.

ويُعوّل ماكرون على إنجاح الأولمبياد كرويا بِحضور مبابي، وإحراز فرنسا ذهبية المنافسة الغائبة عن الخزانة منذ نسخة مدينة لوس أنجلس الأمريكية عام 1984. وأيضا ترميم شعبيته السياسية المنهارة في الفترة الأخيرة. وفي الطرف المقابل، تخشى إدارة الرّيال أن ينضمّ مبابي إلى فريقها الكروي وهو مصاب أو مُجْهَد. ذلك أنه قبل الأولمبياد وفي فترة ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جويلية المقبلَين، سيُشارك هذا المهاجم مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا بِألمانيا.

وفي حال خوضه الأولمبياد، فسيُشارك كيليان مبابي (25 سنة) مع منتخب فرنسا صنف آمال، مُستفيدا من لوائح المنافسة، التي تسمح بِجلب ثلاثة لاعبين تفوق أعمارهم 23 سنة.