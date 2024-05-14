-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ماكرون يرغب والرّيال يرفض.. مبابي يردّ

الشروق الرياضي
  • 539
  • 0
ماكرون يرغب والرّيال يرفض.. مبابي يردّ
ح.م
كيليان مبابي

ردّ نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، الثلاثاء، على سؤال حول مشاركته في الألعاب الأولمبية 2024 من عدمها.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المقبلَين.

وقال المهاجم مبابي في تصريحات لِإذاعة “آر آم سي”، الثلاثاء: “الأمر ليس بِيدي. مهما كان القرار الأخير سأكون سعيدا. الألعاب الأولمبية ستُقام فعّالياتها بِحضوري أو بِغيابي. آمل أن نُظهر أن فرنسا دولة رياضية مُنفتحة على العالم”.

ويضغط رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون من أجل حضور مبابي وخوضه الأولمبياد، فيما لا تُفضّل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أن يُشارك المهاجم الأسمر في هذه المنافسة. عِلما أن مبابي أكّد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية جوان المقبل، ويُرجّح بِقوّة أن ينضمّ إلى الرّيال.

ويُعوّل ماكرون على إنجاح الأولمبياد كرويا بِحضور مبابي، وإحراز فرنسا ذهبية المنافسة الغائبة عن الخزانة منذ نسخة مدينة لوس أنجلس الأمريكية عام 1984. وأيضا ترميم شعبيته السياسية المنهارة في الفترة الأخيرة. وفي الطرف المقابل، تخشى إدارة الرّيال أن ينضمّ مبابي إلى فريقها الكروي وهو مصاب أو مُجْهَد. ذلك أنه قبل الأولمبياد وفي فترة ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جويلية المقبلَين، سيُشارك هذا المهاجم مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا بِألمانيا.

وفي حال خوضه الأولمبياد، فسيُشارك كيليان مبابي (25 سنة) مع منتخب فرنسا صنف آمال، مُستفيدا من لوائح المنافسة، التي تسمح بِجلب ثلاثة لاعبين تفوق أعمارهم 23 سنة.

مقالات ذات صلة
سفير الجزائر بِبلجيكا يُكرّم عمّورة

سفير الجزائر بِبلجيكا يُكرّم عمّورة

“الكاف ظلمنا في قراراته.. ولن أشاهد نهائي كأس الكاف”

“الكاف ظلمنا في قراراته.. ولن أشاهد نهائي كأس الكاف”

مصطفى زغبة ضمن التشكيلة المثالية

مصطفى زغبة ضمن التشكيلة المثالية

طواف الجزائر 2024.. حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الأولى

طواف الجزائر 2024.. حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الأولى

لا يوجد لاعب محلي يستحق الانضمام إلى المنتخب المصري

لا يوجد لاعب محلي يستحق الانضمام إلى المنتخب المصري

بِالفيديو: نادي الغرافة يتأهّل بِأقدام جزائرية

بِالفيديو: نادي الغرافة يتأهّل بِأقدام جزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد