ماكرون يستفزّ بوتين ويتّهمه بِاستهداف الألعاب الأولمبية

اتّهم الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نظيره الرّوسي فلاديمير بوتين، بِالتخطيط لِاستهداف الألعاب الأولمبية.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، ما بين الـ 26 من جويلية والـ 11 من أوت المقبلَين.

وقال ماكرون ردّا على سؤال أحد الصّحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن روسيا ستُحاول استهداف الألعاب الأولمبية: “ليس لديّ أيّ شك على الإطلاق، بِما في ذلك ما يتعلّق بِالمعلومات”.

وكان ماكرون في زيارة بِالعاصمة باريس، لِتدشين أحد المنشآت الرياضية.

وفي سياق مُتّصل، ندّد الرّئيس الفرنسي بـ”تصريحات تنطوي على تهديد” صدرت عن روسيا بعد المكالمة الهاتفية، الأربعاء، بين وزيرَي الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والرّوسي سيرغي شويغو، مُشيرا إلى “تلاعب في المعلومات”، في تقرير أصدرته موسكو لاحقا بِشأن مضمون الاتّصال.

وكانت روسيا ألمحت إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية قد تكون ضالعة في اعتداء موسكو الأخير، في حين أوضح ماكرون أن الهدف من المكالمة التي بادرت إليها فرنسا، كان تحديدا نقل “معلومات مفيدة” إلى روسيا حول الاعتداء، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

هذا وتعتزم فرنسا تنظيم حفل افتتاح الأولمبياد بِنهر السين بدلا من الملعب، في أمر غير مسبوق بِشأن هذه التظاهرات الرياضية. وقال ماكرون بِهذا الصّدد إنه “السيناريو المُفضّل”، رغم خطر وقوع اعتداء، مع وضع خطط بديلة في حال “حتّمت الظّروف ذلك”.