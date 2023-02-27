-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ماكرون يعترف: هناك أطراف تسعى لإجهاض المصالحة بين فرنسا والجزائر

الشروق أونلاين
  • 1646
  • 0
ماكرون يعترف: هناك أطراف تسعى لإجهاض المصالحة بين فرنسا والجزائر
أرشيف
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع الجزائر، متّهما أطرافا لم يسمّها، بالسعي لإجهاض أي مصالحة بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له حول إستراتيجية في إفريقيا، حيث قال:”سنمضي قدمًا. الفترة ليست الأفضل ولكن هذا لن يمنعني من السعي لتجاوز الخلافات الحالية”.

وأضاف ماكرون يقول:”هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته”، متابعا:”هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر”.

وفي وقت سابق، أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فيفري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى “إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية”.

وجاء في هذا المقال، تعقيبا على حادثة إجلاء الفرانكو الجزائرية المتابعة قضائيا أميرة بوراوي من تونس:”الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.

وفي 8 فيفري، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا “للتشاور”. على خلفية حادثة بوراوي.

كما أصدرت الجزائر في نفس السياق، “مذكرة احتجاج رسمية” إلى باريس، على “عملية الإجلاء السرية وغير القانونية التي قام بها موظفون دبلوماسيون وقنصليون وأمنيون تابعين للدولة الفرنسية”.

مقالات ذات صلة
إبراهيم غالي يوجه رسالتين لإسبانيا والاتحاد الأوروبي

إبراهيم غالي يوجه رسالتين لإسبانيا والاتحاد الأوروبي

تقرير: مافيا المخدرات المغربية تهدّد أوروبا

تقرير: مافيا المخدرات المغربية تهدّد أوروبا

فساد المخزن.. اعترافات صادمة للنائب الإيطالي بانزيري

فساد المخزن.. اعترافات صادمة للنائب الإيطالي بانزيري

تلفزيون بلجيكا: هذه قصة نزاع الصحراء الغربية في ذكرى مغادرة آخر جندي إسباني

تلفزيون بلجيكا: هذه قصة نزاع الصحراء الغربية في ذكرى مغادرة آخر جندي إسباني

حشد الرأي العام لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

حشد الرأي العام لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

لجنة الإفتاء السعودية تفتي بعدم جواز بناء “البيت الإبراهيمي” في الإمارات

لجنة الإفتاء السعودية تفتي بعدم جواز بناء “البيت الإبراهيمي” في الإمارات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد