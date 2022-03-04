ماكرون ينشر رسالة ترشحه لعهدة ثانية في الانتخابات الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عبر “رسالة إلى الفرنسيين” نشرت على الإنترنت ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 و24 أفريل المقبل.

وتعهد ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين بالعمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه “تراكم الأزمات”.

وذكر ماكرون في رسالته: “لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية” وأضاف: “أنا مرشح لكي أستحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة”.

وكان ماكرون ربط إعلان ترشحه رسميا بشرطين هما تخطي “ذروة وباء” فيروس كورونا وطي صفحة “وضع دولي محفوف بمخاطر كبرى”.

وعدد ماكرون في رسالته المحاور الرئيسية لولايته المقبلة مؤكدا أنه “ينبغي العمل أكثر ومواصلة خفض الضرائب”. وبعد ولاية من خمس سنوات طغت عليها قبل الجائحة، أزمات اجتماعية داخلية، وعد الرئيس الفرنسي باعتماد طريقة تعامل مختلفة. وأوضح “لم ننجح في كل شيء. وثمة خيارات كنت لأتخذها بشكل مختلف مع الخبرة التي اكتسبتها بجواركم”.

ودافع عن أدائه لا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19 مؤكدا أنه يريد “إعطاء الأولية للمدرسة وللمدرسين الذين سيتمتعون بحرية أكبر واحترام أكبر وبأجور أفضل” و”المحافظة على النموذج الاجتماعي الفرنسي وتحسينه”.

وتابع ماكرون: “بطبيعة الحال لن أتمكن من تنظيم حملة كما كنت أتمنى بسبب الظروف” في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

ماكرون يتصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات الفرنسية ولوبان الثانية

أظهرت آخر نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون يبقى المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات أفريل القادم، تليه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وحسب نتائج الاستطلاعات التي نشرتها وسائل اعلام فرنسية فلا يزال إيمانويل ماكرون يحتل الصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 25٪، تليه مارين لوبان في المركز الثاي بنسبة 17٪، فإريك زيمور بنسبة 14٪ في المركز الثالث.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجري يومي الأحد والاثنين ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا فقد حصل ماكرون على نصف نقطة إضافية في نوايا التصويت، في حين خسرت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان نقطة واحدة من النقاط الثلاث التي فازت بها في الأسبوع السابق.

وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه في فرنسا أن الفجوة اتسعت بين إيمانويل ماكرون (57.5٪ ، +2) ومارين لوبان (42.5٪ ، -2)، وإلى حد بعيد ضد إريك زمور (65.5٪ مقابل 35.5٪).

وأشارت التقارير إلى أن الاستطلاع أُجري وفقًا لطريقة الكوتا، مع عينة من 1431 شخصًا يمثلون سكان البر الرئيسي لفرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، من بينهم 1330 مسجلين في القوائم الانتخابية، حيث يعد هامش الخطأ بين 1 و2.6 نقطة.