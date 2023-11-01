-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ماكرون يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى ثورة 1 نوفمبر

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
ماكرون يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى ثورة 1 نوفمبر
أرشيف
لقاء سابق بين الرئيسين

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر المجيدة.

وعبّر الرئيس ماكرون في رسالته، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، عن “تمنياته للجزائر بالمزيد من الازدهار”.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن “البلدين يتقاسمان نفس الطموحات، ضمن ديناميكية تقارب تعززت بالتوقيع على اتفاق الجزائر”.

وبخصوص ملف الذاكرة، أشار ماكرون إلى “ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
حملة “أغيثوا غزة” تتواصل لجمع التبرعات

حملة “أغيثوا غزة” تتواصل لجمع التبرعات

بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم أول نوفمبر

بيان من الوظيف العمومي بخصوص يوم أول نوفمبر

مباحثات جزائرية تركية حول الإمداد بالغاز الطبيعي

مباحثات جزائرية تركية حول الإمداد بالغاز الطبيعي

بداري يشدد على مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة

بداري يشدد على مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة

الاختبارات الجينية والذكاء الاصطناعي للحد من سرطان الثدي

الاختبارات الجينية والذكاء الاصطناعي للحد من سرطان الثدي

إلغاء اجتماع جزائري أوروبي بسبب الموقف من المقاومة الفلسطينية

إلغاء اجتماع جزائري أوروبي بسبب الموقف من المقاومة الفلسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد