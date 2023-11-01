ماكرون يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى ثورة 1 نوفمبر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر المجيدة.

وعبّر الرئيس ماكرون في رسالته، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، عن “تمنياته للجزائر بالمزيد من الازدهار”.

كما أكد الرئيس الفرنسي أن “البلدين يتقاسمان نفس الطموحات، ضمن ديناميكية تقارب تعززت بالتوقيع على اتفاق الجزائر”.

وبخصوص ملف الذاكرة، أشار ماكرون إلى “ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين”، يضيف البيان.