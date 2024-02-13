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رياضة

ماكرون يُزقزق.. ومليار و”فيلا” من الرّئيس الإيفواري للاعبيه

الشروق الرياضي
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ماكرون يُزقزق.. ومليار و”فيلا” من الرّئيس الإيفواري للاعبيه
ح.م
كرنفال "فيلة" كوت ديفوار!

قدّمت سلطات كوت ديفوار مكافآت مالية خيالية للاعبي منتخب بلادها، بعد إحرازهم كأس أمم إفريقيا 2024 لِكرة القدم.

ومنح رئيس كوت ديفوار الحسن واطارا لِكلّ لاعب ينتمي إلى منتخب بلاده، ما يتجاوز بِقليل رقم مليار سنتيم، فضلا عن “فيلا” يكاد يُعادل سعرها المبلغ المذكور. أمّا النّاخب الوطني إيميرس فاي، فاستلم منحة تتجاوز رقم مليارَي (2) سنتيم.

وتُضاف إلى هذه الأرقام الفلكية، منحة الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم إلى منتخب كوت ديفوار بعد تتويجه القارّي، والمُقدّرة بِنحو 94 مليار سنتيم.

ووفقا لِأحدث الاحصائيات الرّسمية، فإن عدد سكّان كوت ديفوار – هذا البلد الذي يقع في منطقة غرب إفريقيا – يبلغ 30 مليون نسمة. فيما تُقدّر قيمة الحدّ الأدنى للأجور بِرقم 1.6 مليون سنتيم.

هذا وتستعدّ كوت ديفوار لِتنظيم الانتخابات الرئاسية في خريف 2025، حيث تتحدّث الصّحافة الغربية (الفرنسية تحديدا/ البلد المُستعمِر سابقا) عن رغبة الرّئيس الحالي الحسن واطار (82 سنة)، لِلترشّح لِعُهدة رئاسية رابعة.

وكان الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهرة الأحد الماضي، ودقائق معدودات بعد اختتام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2024، قد غرّد في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مُهنّئا الإيفواريين…في “زقزقة” تحمل أكثر من دلالة!

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