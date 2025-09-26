-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
ماكرون!
باقي بوخالفة
2025/09/26
22
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
التقلبات الجوية.. الحماية المدنية تكشف عن حصيلة تدخلاتها
ندوة وطنية لإعداد تصور جديد لمستقبل الفلاحة الجزائرية
القضاء على 6 إرهابيين.. الفريق أول شنقريحة يتنقل إلى المنطقة
رسائل بوجمعة للمحضرين القضائيين لأجل حماية الحقوق وتأمين المعاملات
الوزير بداري يشارك الطلبة أول وجبة في المطعم الجامعي (صور)
وزارة الفلاحة تفتح باب التوظيف لعصرنة القطاع
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
جيل جديد لسكنات الجزائريّين!
2025/09/23
تحليق مسيّرات ودوي انفجارات.. هل استهدف الصهاينة “دير ياسين” الجزائرية؟
2025/09/24
الوزير بداري يستقبل المتفوّقة الأولى في بكالوريا 2025
2025/09/25
تتويج ديمبيلي بالكرة الذهبية.. ليونيل ميسي يعلّق
2025/09/24
إجراءات لمحاصرة المتهرّبين من الضرائب… والتدقيق مع هؤلاء!
2025/09/24
الرأي
المزيد
الغرب وتناقضات المتناقضات
عمار يزلي
2025/09/26
كولومبيا… كم نحبك
عبد الناصر بن عيسى
2025/09/26
بداية التجديد في المنتخب الجزائري
ياسين معلومي
2025/09/24
إلى متى يطول هذا الفصام؟!
سلطان بركاني
2025/09/24
“خايف مانكونش هنا”
محمد الهادي الحسني
2025/09/24