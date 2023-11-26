“ماكستور ” تمول نادي أبطال “راس الوادي” لكرة اليد بعقد مفتوح  

أبرمت مؤسسة “ماكستور” الرائدة في الصناعات الكهرومنزلية عقد تموين لفريق نادي أبطال “راس الوادي” لكرة اليد الصاعد الجديد للقسم الوطني الأول.

وجرت مراسيم التوقيع الرسمي للعقد في أجواء تنظيمية محكمة وسط تفاؤل ممثلي الشركة بقيادة نائب الرئيس المدير العام بن شنوف علاء الدين الذي أكد على سهر المؤسسة على مرافقة الشباب البرايجي دوما وأبدا الى جانب عملها على مساعدة النادي الرياضي لرأس الوادي ماديا ومعنويا تحسبا للرهانات والتحديات التي تنتظر الفريق الرياضي من اجل تحقيق الصعود الى حظيرة القسم الممتازة.

واكد بن شنوف علاء بقوله : ” نحن هنا من أجل دعم ومرافقة الرياضة في برج بوعريريج ، وان النادي الرياضي لراس الوادي يستحق الدعم والتشجيع لمواصلة النجاحات وجميل ان نكون راعي رسمي للفريق الذي يمثل الانجاز مثل مؤسسة ماكستور التي هي الاخرى محل اشادة بنجاحاتها وفخر لنا مرافقة الشبيبة ‘.