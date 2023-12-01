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رياضة

مالديني: استدعوني إلى لندن وجرّدوني من صلاحياتي بِسبب بن ناصر

علي بهلولي
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مالديني: استدعوني إلى لندن وجرّدوني من صلاحياتي بِسبب بن ناصر
ح.م
باولو مالديني حينما جلب إسماعيل بن ناصر إلى الميلان في صيف 2019، ووقّعا عقد الانتداب.

كشف باولو مالديني عن أمر سرّي حدث في صيف 2019، لمّا جلب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى نادي ميلان آسي الإيطالي.

وكان الإيطالي مالديني في تلك الفترة، يشغل منصب مدير رياضي للميلان، مُكلّفا بِملفّ الانتدابات.

وقال باولو مالديني إن إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي لم تكن راضية، بِخصوص صفقات انتداب بن ناصر ولاعبَين آخرَين.

وفي صيف 2019، كانت شركة استثمارات أمريكية تملك أسهم نادي “الرّوسونيري”.

وأضاف مالديني في تصريحات نشرتها صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الجمعة، أن إدارة النادي استدعته رفقة زميلَين له إلى أحد مقرّات الشركة المُستثمرة بِالعاصمة البريطانية لندن، وجرّدتهم من كثير من الصّلاحيات. تعبيرا عن غضبها من انتداب بن ناصر ولاعبَين آخرَين.

وتابع مالديني يقول إن تلك الإدارة لم تكن تُؤمن بِالقدرات الفنية للاعبين الذين جلبهم بينهم بن ناصر، بِسبب صغر سنّهم (21 سنة للدولي الجزائري آنذاك).

واختتم باولو مالديني يقول إنه كان يعي جيّدا بِأن بن ناصر وزميليَه الآخرين يُمكنهم الذّهاب بعيدا في عالم الاحتراف الرّياضي، بِفضل ما يكتسبونه من مواهب. مُبديا ارتياحه لِتجسّد توقّعاته على أرض الواقع.

للإشارة، فإن الشركة المُستثمرة لِنادي الميلان والتي تحدّث عنها مالديني، تخلّت عن أسهمها ورحلت في عام 2022. مثلما لم يعد مالديني مديرا رياضيا لِفريق الأحمر والأسود.

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