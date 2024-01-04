مالديني يختار أعظم 3 لاعبين في التاريخ

اختار مدافع ميلان والمنتخب الإيطالي لكرة القدم سابقا، باولو مالديني، أعظم ثلاثة لاعبين في التاريخ.

وفي حديث لبرنامج بودكاست “بوريت كاست”، قال مالديني إن أعظم 3 لاعبين في التاريخ، من وجهة نظره، هم البرازيلي رونالدو نازاريو و الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

وخاض مالديني، أحد أفضل المدافعين على مر العصور، 902 مباراة بقميص ميلان وسجل 23 هدفا قبل اعتزاله اللعب في 2009.

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وخلال مسيرة امتدت 25 عاما، واجه المدافع مالديني عددا من اللاعبين العظماء بينهم الأسطورة الأرجنتيني مارادونا والبرازيليان رونالدو نازاريو ورونالدينيو، والأخيران وصفاه سابقا بأنه “أصعب مدافع” واجهاه طوال مشوارهما المهني.

ولم يسبق لمالديني أن واجه ميسي، وقال في تصريح سابق: “أتيحت لي الفرصة للعب ضد لاعبين رائعين، وأعتقد أن أفضلهم كان من دون شكّ مارادونا عندما لعب لنابولي ورونالدو عندما لعب لإنتر، ولم ألعب ضد ميسي، لأنه كان مصابا “.

وحاول مالديني عندما كان يعمل في منصب المدير الرياضي لميلان، استقدام ميسي عام 2020، لكن جهوده ذهبت سدى، لأن الأرجنتيني قرر الانضمام إلى باريس سان جيرمان.