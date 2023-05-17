مالديني يعلّق بعد إقصاء ميلان أمام الإنتر

أكد المدير الرياضي لميلان، الإيطالي باولو مالديني، أن فريقه لم يجد الحلول أمام إنتر، رغم أنه لعب بشكل أفضل.

وقال مالديني، في تصريحات إعلامية له بعد مواجهة إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا: “لعبنا بشكل أفضل، لكن لم نجد الحلول.. لم ينته مشوارنا بعد، ويجب أن نحاول أن نكون مع الأربعة الأوائل في الدوري”.

وتابع المدير الرياضي: “يجب الاستفادة من العودة لهذا المستوى، وبلوغ نصف النهائي كان شيئا كبيرا، غير متوقع”.

وانهزم نادي ميلان سهرة الثلاثاء أمام إنتر، بهدف نظيف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انهزم ذهابا بثنائية نظيفة.