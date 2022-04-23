مالديني يغازل بن ناصر للبقاء مع الميلان

خلال الاحتفال بمئويته مع " الروسونيري"

حاول باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، مغازلة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الاحتفالية الرمزية التي أقامتها إدارة النادي على شرفه بوصوله إلى مائة مباراة مع الميلان، وهذا من أجل دفعه للبقاء مع النادي.

وحسب ما نقله موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن مسؤولي النادي حاولوا استغلال الاحتفالية لإقناع “محارب الصحراء” بتمديد عقده والبقاء مع النادي، وهو ما عكسه الكلام الذي وجهه باولو مالديني لبن ناصر خلال ذات الحدث.

وهنّأ مالديني الدولي الجزائري على وصوله لمائة مباراة مع “الروسونيري وقال له: ” تهانينا على مشاركتك في 100 مباراة مع ميلان خلال 3 سنوات، ونأمل أن تكرر هذا الأمر عدة مرات، وتلحقه أيضًا ببعض الألقاب”. وهي إشارة واضحة على رغبة مسؤولي الميلان في بقاء الدولي الجزائري في صفوف النادي.

وينتهي عقد بن ناصر مع ميلان في صيف 2024، في وقت يجري الحديث، حسب عديد التقارير الصحفية أن النادي الإيطالي، اتفق مع اللاعب الجزائري على إمضاء عقد جديد ينتهي يمتد إلى سنة 2026، حيث أغرته براتب أكبر ومحفزات كثيرة.

وتطمح أندية أوروبية عديدة في انتداب متوسط ميدان الخضر في الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر أضحى ورقة أساسية في تشكيلة الميلان، بعد 36 مباراة لعبها معه لحد الآن هذا الموسم، في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.