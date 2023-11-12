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رياضة

مالديني يقترب من الدوري السعودي

عمر سلامي
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مالديني يقترب من الدوري السعودي
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باولو مالديني

يقترب أسطورة الكرة الإيطالية، المدير التقني السابق لنادي ميلان، باولو مالديني، من الالتحاق بنادي اتحاد جدة السعودي.

وأكد خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو،عبر حسابه على منصة “إكس” أن باولو مالديني مرشح لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة.

وقال فابريزيو: “من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي”.

وأقيل مالديني من طرف مجموعة “ريد بيرد” المالكة لميلان، من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

وساهم باولو مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في الموسم 2021-2022.

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