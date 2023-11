مالديني يقترب من الدوري السعودي

يقترب أسطورة الكرة الإيطالية، المدير التقني السابق لنادي ميلان، باولو مالديني، من الالتحاق بنادي اتحاد جدة السعودي.

وأكد خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو،عبر حسابه على منصة “إكس” أن باولو مالديني مرشح لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة.

وقال فابريزيو: “من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي”.

🚨 EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. 🇸🇦

Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.

Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023