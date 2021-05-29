“مالديني” يقطع الطريق أمام الأندية التي تريد “إغراء” بن ناصر

نجم الخضر "ممنوع" من مغادرة أي سي ميلان

قطع المدير الرياضي لنادي ميلان، النجم الإيطالي السابق، باولو مالديني، الطريق أمام جميع الأندية التي تترصد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من أجل خطفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أن مالديني وضع قائمة مصغرة للاعبين الذين لن يمكنهم الرحيل من الميلان في هذه الصائفة، على رأسها وسط ميدان الخضر إسماعيل بن ناصر. هذا الأخير مستهدف من قبل عدة أندية كبيرة تسعى لضمه مثل باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.كما ضمت اللائحة الفرنسي ثيو هيرنونديز، والإيفواري فرانك كيسي.

وأوضح ذات المصدر أن هدف المدير الرياضي لميلان من هذه الخطوة هو الحفاظ على استقرار التشكيلة للموسم المقبل، خاصة بعدما أن سجل “الميلان” عودته إلى المنافسة المقبلة من مسابقة رابطة أبطال أوروبا، عقب إنهاء البطولة الإيطالية في مركز الوصافة، خلف جاره وغريمه التقليدي الإنتر الذي توج بلقب الكالتشيو، من أجل مشاركة مشرفة في المسابقة الأوروبية ولما لا المنافسة على الكأس ذات الأذنين لاستعادة أمجاد الماضي من خلال التتويج بها العام المقبل.

ويعتبر “بن ناصر” من اللاعبين الأكثر استقطابا للأندية في منصبه كلاعب ارتكاز في وسط الميدان، وقد يكون الأفضل في مركزه خلال هذا الموسم خاصة بعد البداية القوية والدور المؤثر الذي لعبه في احتلال الميلان صدارة الكالتشيو خلال معظم فترات البطولة، وحتى تراجع نتائج الفريق كانت بعد تعرضه للإصابة نهاية السنة الماضية وأجبر على الغياب عن الفريق لفترة طويلة، عانى خلالها “الميلان” من افتقاده وتعرض لهزائم تسبب في تضييع مركز الصدارة، وانعكست عودته إلى الميادين إيجابيا على الفريق بحيث استعاد عافيته وتوازنه في الجولات الأخيرة، من ما جعله يضمن المشاركة في رابطة أبطال أوروبا.

للإشارة، يتواجد بن ناصر حاليا بالجزائر من أجل المشاركة في تربص المنتخب الوطني في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحسبا للمشاركة في المواجهات الودية الثلاثة للخضر أمام موريتانيا ومالي وتونس، أيام 3 و6 و11 جوان على التولي، وهي المباريات التي يحضر فيها المنتخب الوطني للمواعيد الرسمية القادمة، في مقدمتها انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، التي ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

ل. ط