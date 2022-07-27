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مالك أكبر بنك إسلامي في العالم يستثمر في اسرائيل!

الشروق أونلاين
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مالك أكبر بنك إسلامي في العالم يستثمر في اسرائيل!

أصبح مالك أكبر بنك إسلامي في العالم مستثمرا في اسرائيل، بعد استحواذه على الحصة الأكبر في شركة “أوتونومو تكنولوجيز” التابعة للكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ”، الأربعاء، أن “شركة ميثاق كابيتال، التابعة لعائلة الراجحي، ومقرها الرئيسي في الرياض، زادت مؤخرا من حصتها في الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها إلى 20.41 في المائة، وفقا لإيداع تنظيمي بتاريخ 20 جويلية”.

ونقلت الوكالة عن العضو المنتدب لشركة ميثاق كابيتال، محمد آصف سيماب، قوله: “نحن نحب الابتكار وثقافة التكنولوجيا التي تمتلكها إسرائيل، ونحاول إيجاد طرق للاستفادة من ذلك كجزء من عمليتنا الاستثمارية، نحن محايدون تجاه الدول والقطاعات”.

وقالت “أوتونومو تكنولوجيز” في بيان لها: “نحن على دراية بميثاق ونرى أن زيادة حصتها هي تأييد لتقنيات واستراتيجية أوتونومو”.

وأسست عائلة الراجحي مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أن شركة “ميثاق كابيتال” هي بالفعل أكبر مساهم في شركة الإعلانات الرقمية الإسرائيلية “تريمور إنترناشيونال”، المدرجة في بورصة لندن.

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