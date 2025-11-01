مالك بن نبي.. المفكر الذي قرأ التاريخ بروح الوحي

في زمنٍ يزدحم بالمفكرين الذين يكرّرون مقولات الغرب بلسانٍ عربي، برز مالك بن نبي كأحد القلائل الذين أعادوا تعريف الفكر الإسلامي في العصر الحديث، ليس من موقع الدفاع عن الذات، بل من موقع الفاعل الحضاري الذي يسعى إلى فهم سنن النهوض والسقوط، واستئناف مسيرة الأمة نحو دورها التاريخي.

من خلال قراءتي لكتب مالك بن نبي، وما كُتب عن فكره، وجدت أمامي مفكرًا فذًّا، عميق الذكاء، واسع الاطلاع، موسوعيَّ المعرفة، ملمًّا بعلوم عصره الاجتماعية والتاريخية.

صقل بن نبي فكره كمخضرم عاش في قلب الحضارة الغربية، في لحظة ازدهارها العلمي والمادي، بينما كانت أمته تعيش أسوأ فترات الضعف والتبعية والاحتلال.

تتبعت فكره باحثًا عن خلاصٍ لمشكلاتنا الحضارية، فوجدت زادًا معرفيًا عظيمًا ومفاهيم كبرى في فهم أزمة المسلم الحديث. فقد تميّز بقدرته على قراءة التاريخ بذكاءٍ وعمق، لا ليقلّد تجارب الأمم، بل ليقرأها بروح الوحي في بواعثها ومرتكزاتها الأساسية.

كان يقرأ التاريخ كما يقرأ المؤمن سنن الله في الأنفس والآفاق، ليكتشف القانون الإلهي الذي يحكم قيام الحضارات وسقوطها.

من هذا الوعي العميق، صاغ مالك بن نبي نظريته الشهيرة في بناء الحضارة:

الإنسان + التراب + الوقت

بخميرتهم الدينية التي تفعّل العناصر الثلاثة وتنظّمها في دورةٍ حضارية متكاملة.

يرى بن نبي أن كل حضارة تبدأ بروحٍ تُحرّك الإنسان وتوجّهه، ثم تنتقل إلى طور العقل — لا بمعناه الديكارتي البارد، بل بمعناه المتكامل مع الفكرة الروحية الأصيلة — قبل أن تنحدر إلى مرحلة الغريزة، وهي طور السقوط والانحدار.

وقد لاحظ أن الغرب يعيش بدايات طوره الغريزي، لكنه حذّر من أن البديل الحضاري الإسلامي لم يتشكّل بعد، وإلا لكانت سنة التداول الحضاري قد بدأت.

يجب أن ندرك أن مالك بن نبي بشرٌ يصيب ويخطئ، وما كتبه في زمنه ليس بالضرورة أن ينطبق كلّه على واقعنا اليوم، لكن أساسيات نظريته الحضارية تبقى صالحة لتحليل أزماتنا الفكرية والوجودية.

كان دقيق الفكر في تحليلاته، نافذ البصيرة في نقده، قوي الملاحظة في تقييمه للتجارب والأشخاص، وقد برز ذلك جليًّا في غيرته على الحركات الإصلاحية ونقدها عندما تبيّن له خطؤها.

ومن هنا برز نقده الحضاري للحركات الإصلاحية والسياسية، وتحليله لظواهر اختطاف الثورات وانحرافاتها، كما كشف مكر الاستشراق ومناهجه في تفكيك الذات الإسلامية.

من خلال متابعتي للباحثين في فكر بن نبي، تبيّن لي أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أصناف:

1. صنف حداثي يحاول تجريد فكره من روحه الإسلامية، فيقرأه كمفكرٍ أخلاقيٍّ يبحث في أزمة الحضارات من منظورٍ إنسانيٍّ عام، فيقع في خطأ تفسير مواقفه كتحوّلات فكرية أو تطوّرٍ ذاتي، لا كاجتهادٍ إصلاحيٍّ في ضوء السنن الحضارية والروح الإسلامية.

2. صنف إسلامي متوجّس يراه متأثرًا بالعقلانية الغربية أو الفلسفة الديكارتية، فيُنزله من مقام المفكر الحضاري إلى مجرّد مثقفٍ متأورب.

3. صنف ثالث – وهو الأقرب إلى الصواب – يراه مفكرًا حرًّا متحرّرًا من القيود الأيديولوجية، منطلقًا من روح الإسلام، ليقدّم مشروعًا حضاريًا عالميًا لا يتقوقع داخل الحدود المذهبية أو الجغرافية.

كثيرٌ ممن يتحدثون عن فكر بن نبي يحاولون استخراج نظرياتٍ في السياسة والاقتصاد وبناء الدولة، لكن الحقيقة أن بن نبي لم يكن اقتصاديًا ولا سياسيًا بالمعنى الوظيفي، بل كان مفكرًا مشغولًا بمشكلة التخلف الحضاري للأمة.

همّه الأول أن يبيّن للمسلمين طريق النهوض واستئناف الدور الحضاري المفقود. ولهذا سمّى سلسلته الفكرية «مشكلات الحضارة»، لأنه كان يبحث في العلل العميقة التي عطّلت الأمة، لا في أعراضها السياسية.

لقد وعى الفجوة المهولة بين المسلمين والغرب المتقدّم علميًا، لكنه لم يُرد أن يُنتج “نظريةً غربيةً بلباسٍ إسلامي”، بل أن يستعيد شروط التمكين الحضاري المستند إلى الوحي والسنن الكونية معًا.

إن قراءة فكر مالك بن نبي اليوم تقتضي إدراك التحولات الدولية الراهنة، حيث تتجدّد الهيمنة بأدواتٍ ناعمة: الحداثة، الوطنية، التعليم، والإعلام، والتكنولوجيا، والاقتصاد.

وفي ظل هذه الهيمنة، يصبح من الوهم أن نبحث عن “نظريةٍ بن نابيةٍ” لنهضة الدولة الحديثة، لأن مشكلة التخلف لا يمكن فهمها بمعزلٍ عن مفهوم الأمة والإسلام.

فالنهوض ليس مشروعَ مفكرٍ فردي، بل جهدٌ جماعي وتراكمٌ معرفيٌّ تحرّريٌّ أممي، يستعيد وعي الأمة برسالتها ودورها في عمران الأرض، كما أراد مالك بن نبي أن يكون.

إن العودة إلى فكر مالك بن نبي ليست عودةً إلى الماضي، بل استدعاءٌ لروحٍ كانت ترى بعين السنن، وتفكّر بعقل الإيمان.

فمشكلتنا ليست في غياب النظريات، بل في غياب الإنسان الذي ينهض بها، والروح التي تُحرّكها.

ولهذا، يبقى فكر بن نبي منارةً تهدينا إلى السؤال الأعمق:

كيف نستأنف دورة الحضارة من جديد؟