مالك مجمع سيفيتال يسعد ربراب يقرر التقاعد!  

قرر رجل الأعمال يسعد ربراب، بعد أكثر من 50 سنة قضاها في الحياة الاقتصادية، التقاعد نهاية الشهر الجاري، وتسلم المشعل إلى ابنه مليك ربراب الذي سيكون الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سيفيتال.

وجاء في رسالة ليسعد ربراب نشرها المجمع “بعد أكثر من خمسين سنة قضيتها في قلب الحياة الاقتصادية لبلادنا، واعتقادي القوي لما آل إليه مجمع سيفيتال، استطيع أن أقول أنني عايشت هذه الفترة بكل سرور وفخر”.

وتابع “اليوم في نهاية عملية الانتقال التي بدأت في نهاية عام 2020، قررت أن أترك جميع مهامي وصلاحياتي على رأس مجمع سيفيتال”.

وأضاف في رسالته “وفي 30 جوان 2022، سأتقاعد وأسلم المشعل إلى مليك ربراب، الذي سيصبح الرئيس المدير العام للمجمع مليك ربراب يحوز على شهادات عالية في الإدارة والمالية، وقد سبق له أن شغل مناصب عليا في سيفيتال ويعرف المجمع معرفة تامة”.

وأشار ربراب أن هذا التطور يحدث بطريقة سلسة على المستويين العملياتي والاستراتيجي بمعية جميع موظفيها وشركائنا، الذي أود بالمناسبة أن اشكرهم ولدي ثقة كاملة في الطواقم التي سترافق الرئيس المدير العام الجديد.

وختم الرجل يقول “ستبقى سيفيتال مؤسسة مواطنة تشارك في تنمية بلادنا كما أنها ستواصل الاستثمار من أجل خلق فرص العمل وخلق الثروة والمساهمة في الصادرات خارج المحروقات”.