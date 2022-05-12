مالى: استدعاء وزير الخارجية الفرنسي ونجله إلى المحكمة

أصدرت السلطات المالية مذكرة استدعاء بحق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونجله توماس، ليمثلا أمام المحكمة فى باماكو في قضية “اعتداء على الممتلكات العامة”.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الدعوى ضد لودريان رفعت أمام المحكمة في مالي في فيفري الماضي من قبل منظمة غير حكومية تتهم وزير الخارجية الفرنسي بمخالفات متعلقة بمنح عقد لطباعة جوازات السفر البيومترية المالية بدون إعلان مناقصة عامة.

وجاء في المذكرة أن قاضي التحقيق في المكتب الثاني من محكمة الدرجة العليا في الدائرة الثالثة في باماكو يدعو جان إيف لودريان للحضور أمام القاضي في 20 جوان المقبل.

وذكر مصدر قضائي مالي أن هذا التحقيق جاء عقب شكوى من منصة لعدد من جمعيات المجتمع المدني في مالي تسمى “ماليكو” (“قضية مالي”).

وأضاف هذا المصدر القضائي: “إنها قصة منح سوق لتصنيع جوازات السفر المالية لشركة فرنسية بها نجل لو دريان “.

وبحسب وثيقة رسمية تعود القضية إلى عام 2015، حصلت الشركة الفرنسية – Oberthur Technologies – على عقد تصنيع جوازات السفر البيومترية المالية لمدة عشر سنوات تقريبًا.

وذكر مصدر دبلوماسي في باماكو الأربعاء أنه “حتى الآن لم تصل أي شكوى إلى السفارة الفرنسية في باماكو” . وتعليقًا على القضية ، اعتبرت قاضية من جهتها أن “هذا الاستدعاء” للوزير الفرنسي كما هو “ليس له أساس قانوني” .